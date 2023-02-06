Комментарии временно отключены

пишет:
Ревматоидный артрит – это хроническое воспаление соединительной ткани в суставах. Заболевание способно поразить любой сустав, но чаще всего проявляется на пальцах, запястья, коленях, пятках. Артрит сопровождается сильной болью, скованностью движений, воспалением тканей. В ослабленном организме он также усугубляет усталость, может спровоцировать лихорадку. В отсутствие лечения приводит к деформации суставных тканей.
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