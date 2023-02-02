Мир женщиныКрасотаОдежда, обувь, аксессуары

Как вернуть и сохранить молодость 10418

Открытая группа
4074 участника
Администратор Berny
Администратор Правозащитница Наталия

Важные темы:

Модератор vnk-sab
Модератор Andrica

Активные участники:

zac
Лена Ж
plastinkus89

Последние откомментированные темы:

20230208011314

←  Предыдущая тема Все темы Следующая тема →
plastinkus89
plastinkus89 пишет:

Реабилитация после инсульта

Вовремя начатая профилактика инсульта головного мозга помогает предупредить развитие опаснейшей патологии в подавляющем большинстве случаев. Но, к сожалению, в нашей стране многие люди слишком мало внимания уделяют тревожным симптомам, откладывают лечение на потом. В итоге удручающие цифры: в России регистрируется примерно 400 000 случаев инсультов в год.

Нередко организм вовсе не способен справиться с ударом. Согласно данным ВОЗ каждые 6 секунд инсульт уносит жизнь одного человека, причём, с каждым годом эта патология омоложается.

 

Узнать подробнее.

 
Это интересно
0

plastinkus89
plastinkus89 5 дней назад
Пожаловаться Просмотров: 20  
Комментарии 0
←  Предыдущая тема Все темы Следующая тема →


Комментарии временно отключены