Комментарии временно отключены

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Вовремя начатая профилактика инсульта головного мозга помогает предупредить развитие опаснейшей патологии в подавляющем большинстве случаев. Но, к сожалению, в нашей стране многие люди слишком мало внимания уделяют тревожным симптомам, откладывают лечение на потом. В итоге удручающие цифры: в России регистрируется примерно 400 000 случаев инсультов в год.
Нередко организм вовсе не способен справиться с ударом. Согласно данным ВОЗ каждые 6 секунд инсульт уносит жизнь одного человека, причём, с каждым годом эта патология омоложается.
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