Комментарии временно отключены

Только самые необходимые утилиты: от браузера до средства восстановления данных.

Max Volotsky

1. Браузер: Google Chrome

Пожалуй, веб‑обозревателю принадлежит титул самой популярной программы для ПК. Ведь именно в браузере мы проводим больше всего времени, работая за компьютером.

Лидирующую позицию в этой категории программ занимает Chrome. Во‑первых, он поддерживает огромное количество полезных расширений, которые дополняют стандартные возможности браузера. Во‑вторых, Chrome кросс‑платформенный и синхронизирует данные пользователя между разными устройствами. Кроме того, разработчики оперативно внедряют поддержку всех современных технологий. И поэтому в качестве браузера резонно установить именно Google Chrome.

Скачать Google Chrome →

2. BitTorrent‑клиент: uTorrent

Браузер не подходит для того, чтобы скачивать объёмные программы, видео и прочие файлы большого размера: загрузка может оборваться в любой момент, и прогресс будет потерян. Да и скорость вряд ли обрадует. Для этих целей предназначены другие приложения, которые быстро качают файлы любого размера и не боятся проблем с соединением.

Хороший пример — программа uTorrent. Она сочетает в себе высокую скорость работы и большое количество функций для настройки загрузок. Ради этого можно смириться даже со встроенной рекламой.

Скачать uTorrent →

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Предустановленный плеер Windows переваривает большинство базовых форматов, но может не справиться с некоторыми роликами, доступными на дисках и в Сети. В таком случае в качестве альтернативы стоит попробовать проигрыватель VLC. Этот простой, но мощный плеер — кросс‑платформенный медиакомбайн, который воспроизводит огромное количество мультимедийных форматов, включая видеотрансляции.

Скачать VLC →

4. Музыкальный плеер: MusicBee

Если вы всё ещё слушаете музыку, скачанную в память компьютера, вам необходим хороший музыкальный плеер. Когда‑то лучшим вариантом был Winamp, но после его перепродажи будущее проекта оказалось под вопросом и пользователям пришлось искать замену. Явного фаворита выбрать нелегко. Но если вы ищете быстрый, красивый и функциональный плеер, присмотритесь к MusicBee.

В числе его возможностей — синхронизация музыки между устройствами, воспроизведение подкастов и веб‑радио, мини‑плеер, сменные скины, медиабиблиотека, мощный эквалайзер и плагины для новых функций.

Скачать MusicBee →

5. Мессенджер: Telegram

За последние годы Telegram стал одним из популярнейших мессенджеров на постсоветском пространстве. Этот быстрый, удобный и функциональный сервис используют как для будничных, так и для корпоративных задач. Telegram способен закрыть все коммуникационные потребности, если только для вас не важна видеосвязь. Если же её поддержка необходима, можно дополнительно установить, к примеру, Zoom.

Скачать Telegram →

6. Графический редактор: GIMP

Графический редактор — незаменимый инструмент фотографов и дизайнеров, который может быть полезен и любому другому человеку. Если для профессионалов есть Photoshop и аналогичные программы, для задач простого пользователя хватит и GIMP.

Этот удобный и быстрый редактор придёт на помощь, когда понадобится обрезать изображение, изменить его размер, подкорректировать цвета или нанести пометки.

Скачать GIMP →

7. Облачный диск: Google Drive

Облачный диск решает две важнейшие задачи при работе с документами: делает файлы доступными для разных пользователей и устройств, а также создаёт их резервные копии. Одной из лучших программ в этой категории можно считать Google Drive. Диск удобен в использовании, бесплатно предлагает 15 ГБ для хранения документов в облаке и интегрируется со множеством офисных сервисов Google.

Скачать Google Drive →

8. Архиватор: 7‑Zip

Однажды вам может попасться заархивированный документ, который вы не сможете открыть без специальной программы. Поэтому лучше перестраховаться и установить на компьютер 7‑Zip. Эта утилита должна решить все проблемы с чтением и созданием любых файловых архивов на ПК.

Скачать 7‑Zip →

9. Просмотрщик и редактор PDF: Foxit Reader

Открыть PDF‑файл для чтения можно в любом современном браузере. Но что, если вам нужно не просто ознакомиться с содержимым документа, но и отредактировать его — сделать пометки, добавить комментарии или преобразовать в другой формат? Для этого подойдёт специальный PDF‑редактор. Например, Foxit Reader, который предлагает золотую середину между набором возможностей, простотой использования и скоростью работы.

Скачать Foxit Reader →

10. Чистильщик системы: CCleaner

По мере использования ПК в системе неизбежно накапливается мусор, из‑за чего она начинает выдавать ошибки и тормозить. Утилита CCleaner представляет собой универсальное, простое и эффективное средство очистки ОС.

Она освобождает место на жёстком диске, удаляет временные файлы браузера и других программ, а также приводит реестр Windows в порядок. CCleaner работает в полуавтоматическом режиме и не требует долгой настройки.

Скачать CCleaner →

11. Деинсталлятор: iObit Uninstaller Free

Стандартный способ удаления ПО не всегда эффективен. После деинсталляции некоторых программ на компьютере могут оставаться их файлы, а некоторые утилиты вообще отказываются покидать жёсткий диск. Поэтому существуют специальные чистильщики, которые стирают программы без остатка.

Один из лучших деинсталляторов — iObit Uninstaller Free. Он быстро сканирует систему на наличие установленных программ и позволяет удалять ненужное ПО, включая расширения для браузеров, в пакетном режиме. Программа бесплатная, но периодически показывает рекламу.

Скачать iObit Uninstaller Free →

12. Средство очистки рекламного ПО: Malwarebytes AdwCleaner

Альтернативы: Avast Free Antivirus (антивирус со встроенным модулем очистки).

Есть такая категория вредоносных программ, как Adware. Проникнув на компьютер, подобное ПО открывает нежелательные сайты или выводит на экран рекламные баннеры. Избавиться от него бывает очень непросто. К счастью, существуют специальные чистильщики, предназначенные для борьбы с Adware.

Хороший пример — AdwCleaner от компании Malwarebytes. Это, пожалуй, самая известная из подобных утилит. Программа зарекомендовала себя как простое и эффективное средство для очистки ПК от рекламного мусора. Такой инструмент всегда полезно держать под рукой.

Скачать Malwarebytes AdwCleaner →

13. Офисный пакет: LibreOffice

Альтернативы: сервисы Google («Документы», «Таблицы», «Презентации»).

Если вам приходится иметь дело с презентациями, таблицами и вордовскими файлами, без офисного пакета не обойтись. Чтобы не платить за приложения Microsoft, можно использовать набор онлайн‑сервисов Google. Но если нужны программы для комфортной работы без интернета, стоит присмотреться к LibreOffice. Этот пакет полностью бесплатный и поддерживает форматы Excel, Word и PowerPoint.

Скачать LibreOffice →

14. Анализатор места на диске: TreeSize Free

Если вы исчерпаете свободное место на диске, программа TreeSize Free подскажет, какие файлы занимают наибольший объём. Она выводит список всех папок и документов, сортируя их по размеру. Таким образом с помощью TreeSize Free вы сможете быстро освободить необходимое пространство.

Скачать TreeSize Free →

15. Менеджер паролей: KeePass

Менеджеры паролей избавляют от необходимости запоминать и вводить вручную пароли от сайтов и программ. Такие утилиты представляют собой надёжные зашифрованные хранилища. Вам остаётся запомнить только одну комбинацию — от самого менеджера, а остальные вы всегда сможете просматривать и копировать внутри программы.

KeePass хоть и не может похвастать современным интерфейсом, но остаётся одним из немногих полностью бесплатных менеджеров паролей. А благодаря открытому исходному коду сообщество пользователей может самостоятельно проверять надёжность и безопасность программы.

Скачать KeePass →

16. Средство восстановления данных: Recuva

Что делать, если вы случайно удалили важный файл? В такой момент пригодятся утилиты для восстановления данных. Программа Recuva не может похвастать таким количеством функций, как у платных аналогов. Но в большинстве ситуаций её должно хватить. А благодаря простому меню вы быстро разберётесь в её интерфейсе.

Скачать Recuva →

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Этот материал впервые был опубликован в январе 2017 года. В июле 2020‑го мы обновили текст.

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