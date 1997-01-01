Рецепт предполагает использование трех сортов бобовых, однако, можно сказать, что это делается больше для красоты, нежели для вкуса - конечно, фасоль разного цвета отличается друг от друга, но заметить это могут, пожалуй, только гурманы и особенные ценители этого продукта.

Cалат может стать еще проще, если вы купите готовый фасолевый микс. Впрочем, даже с сухими бобовыми хлопот не так много, как кажется со стороны - достаточно замочить их на ночь, а потом сварить в большом количестве воды. Можно заранее заготовить определенный запас вареной фасоли и заморозить лишнее - в таком варианте простой салат с фасолью станет максимально простым.

Ингредиенты:

по 100 г мелкой фасоли трех разных сортов;

2-3 ст. л. лимонного сока;

1 пучок петрушки;

2 зубчика чеснока;

2 ст. л. растительного масла;

несколько капель соуса табаско;

соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Фасоль промываем, замачиваем на ночь. Не спешите смешивать ее перед варкой - разные сорта фасоли варятся по-разному, поэтому лучше поиграться с тремя кастрюльками, чем получить недоваренную, переваренную и нормально сваренную фасоль в одной посуде.

Отвариваем до готовности в большом количестве воды, промываем.

Смешиваем заправку - растираем до эмульсии лимонный сок, масло, соль, перец, табаско, чеснок.

Мелко режем петрушку, смешиваем фасоль, зелень и заправку. Даем салату настояться 30-60 минут, после этого подаем. Со свежим хрустящим хлебом - просто наслаждение!

Приятного аппетита!