Рецепт предполагает использование трех сортов бобовых, однако, можно сказать, что это делается больше для красоты, нежели для вкуса - конечно, фасоль разного цвета отличается друг от друга, но заметить это могут, пожалуй, только гурманы и особенные ценители этого продукта.
Cалат может стать еще проще, если вы купите готовый фасолевый микс. Впрочем, даже с сухими бобовыми хлопот не так много, как кажется со стороны - достаточно замочить их на ночь, а потом сварить в большом количестве воды. Можно заранее заготовить определенный запас вареной фасоли и заморозить лишнее - в таком варианте простой салат с фасолью станет максимально простым.
Ингредиенты:
по 100 г мелкой фасоли трех разных сортов;
2-3 ст. л. лимонного сока;
1 пучок петрушки;
2 зубчика чеснока;
2 ст. л. растительного масла;
несколько капель соуса табаско;
соль, перец по вкусу.
Приготовление:
Фасоль промываем, замачиваем на ночь. Не спешите смешивать ее перед варкой - разные сорта фасоли варятся по-разному, поэтому лучше поиграться с тремя кастрюльками, чем получить недоваренную, переваренную и нормально сваренную фасоль в одной посуде.
Отвариваем до готовности в большом количестве воды, промываем.
Смешиваем заправку - растираем до эмульсии лимонный сок, масло, соль, перец, табаско, чеснок.
Мелко режем петрушку, смешиваем фасоль, зелень и заправку. Даем салату настояться 30-60 минут, после этого подаем. Со свежим хрустящим хлебом - просто наслаждение!
Приятного аппетита!
Салаты
Группы по теме:
Популярные группы
- Рукоделие
- Мир искусства, творчества и красоты
- Учимся работать в компьютерных программах
- Учимся делать все сами
- Методы привлечения денег и удачи и реализации желаний
- Здоровье без врачей и лекарств
- 1000 идей: идеи бизнеса со всего мира
- Хобби
- Подарки, сувениры, антиквариат
- Полезные сервисы и программы для начинающих пользователей
Простой салат с фасолью
Оригинал izuminka.net
Из выпуска рассылки Лучшие рецепты от кулинарного блога "Изюминка" Автор: