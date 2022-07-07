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Сделай сам, улучши свое жилье 29620

Открытая группа
7 участников
Администратор wha

Описание группы

Сделай сам, как сделать самому ремонт жилья и обустройство жизни. Полезные советы, которые помогут каждому человеку сделать свое жизнь удобнее и комфортнее.


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Модератор тарас

Активные участники:

wha

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Пластиковая дверь в ванную комнату — плюсы и минусы

Пластиковая дверь в ванную комнату и для туалета — плюсы и минусы Среди всех материалов, используемых для дверных полотен в санузлах, пожалуй, оптимальным является ПВХ
wha
6 дней назад
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Комментировать  26 просмотров vote 1

Как очистить воду от сульфатов

Содержание сульфатов в природных водах колеблется в широких пределах (от долей миллиграмма до нескольких граммов на литр) и обусловлено вымыванием солесодержащих пород или сбросом в водоемы промышленных и бытовых сточных вод
wha
6 дней назад , обновлено  6 дней назад
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Комментировать  16 просмотров vote 1

Советы для тех, кто решил установить новые окна

Если Вы собираетесь заменить старые окна в частном доме или установить новые пластиковые окна в новостройке, перед Вами стоит проблема выбора подходящего остекления
wha
11.04.2022 , обновлено  11.04.2022
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Комментировать  38 просмотров vote 1

Ответы на частые вопросы про остекление балконов

Планируя остекление балконов, мы не хотим столкнуться с серьезными проблемами
wha
11.04.2022 , обновлено  11.04.2022
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Комментировать  30 просмотров vote 1

Электрический бойлер - как уменьшить расходы

Как защитить бойлер от поломки и сэкономить электричество
wha
10.04.2022 , обновлено  10.04.2022
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Комментировать  22 просмотра vote 0

Как отрегулировать пластиковое окно самостоятельно

  Регулировка пластиковых окон своими руками, если окно плохо закрывается, а также летний и зимний режим
wha
09.04.2022 , обновлено  09.04.2022
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Комментировать  29 просмотров vote 1

Как сделать окно своими руками

Как сделать окно своими руками, с самодельными стеклопакетами из дерева! Сделать самодельное окно без деревообрабатывающих станков, позволит сэкономить деньги! Чаще всего деревянные окна самостоятельно делают при строительстве дачи, закрытой веранды или теплицы
wha
07.04.2022 , обновлено  08.04.2022
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Комментировать  41 просмотр vote 0

Как сделать простейший электрокотел

Мало кто догадывается о том, что при сборке системы электроотопления можно вполне себе обойтись подручными средствами
wha
05.04.2022 , обновлено  08.04.2022
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