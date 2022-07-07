Сделай сам, улучши свое жилье 29620

Пластиковая дверь в ванную комнату и для туалета — плюсы и минусы Среди всех материалов, используемых для дверных полотен в санузлах, пожалуй, оптимальным является ПВХ
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Сделай сам, как сделать самому ремонт жилья и обустройство жизни. Полезные советы, которые помогут каждому человеку сделать свое жизнь удобнее и комфортнее.
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Пластиковая дверь в ванную комнату — плюсы и минусы
6 дней назадПожаловаться
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