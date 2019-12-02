Рататуй - популярное овощное блюдо Прованской кухни. Классический рататуй готовится немного заморочно и у плиты надо провести полдня. Предлагаю упрощённый, но не менее вкусный вариант этого яркого, ароматного и полезного блюда. Кроме того, блюдо универсально. Его можно подавать, как горячую закуску или основное блюдо или, как холодную закуску. А ещё - это 136000-ый рецепт на сайте. Вот, так я подгадала!!! Поздравим наш любимый сайт с такой внушительной цифрой!
Ингредиенты для «Быстрый рататуй»:
Баклажан — 1 шт
Цуккини — 1 шт
Перец сладкий красный — 1 шт
Помидор — 2 шт
Чеснок — 4 зуб.
Лук репчатый — 1 шт
Тимьян (или базилик)
Сахар — 1 ч. л.
Соль — по вкусу
Масло растительное — 3 ст. л.
Смесь перцев (молотая) — по вкусу
Сок лимонный — 1 ст. л.
Зелень
Время приготовления: 40 минут
Количество порций: 4
Рецепт «Быстрый рататуй»:
Баклажаны моем, режем кубиками 1 на 1 см, засыпаем солью и отставляем на 20 минут, чтобы вышла горечь. Далее баклажаны смываем, отжимаем и обсушиваем бумажным полотенцем.
Чеснок чистим, раздавливаем ножом. Берём сотейник или кастрюлю с толстым дном, разогреваем масло, кладём чеснок.
Как только появляется аромат чеснока, кладём в кастрюлю баклажаны и обжариваем, постоянно помешивая 5 минут. Убираем баклажаны на тарелку.
Лук и цуккини моем, чистим и режем такими же кубиками, как и баклажаны. Добавляем в кастрюлю масло, обжариваем пару минут лук, далее добавляем цуккини и обжариваем всё на среднем огне 5 минут.
Добавляем к цуккини обжаренные баклажаны, кладём порезанный кубиками болгарский перец, перемешиваем. Добавляем зелень, по рецепту - листики тимьяна, я заменила на базилик.
Кладём порезанные кубиками помидоры. Добавляем сахар, смесь перцев, сок лимона. По необходимости солим. Перемешиваем, тушим 10 минут.
Добавляем зелень, у меня кинза. Всё перемешиваем, отключаем огонь, даём блюду настояться 10 минут.
Подаём блюдо горячим или холодным. Приятного аппетита!
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Быстрый рататуй
Из выпуска от 02-12-2019 рассылки Вкусная неделя от Поваренок.ру Автор:
Комментировать( 2 )
Надо же! Всю жизнь так готовлю овощное рагу, не знала, что рататуй едим все лето!
Нет! Ещё добавляю белый или синий лук!
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