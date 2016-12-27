А ну-ка, дорогие постящиеся, расскажите мне, что вы планируете готовить на новогодний стол? С горячим блюдом, думаю, все ясно - вероятнее всего, запечете красную рыбу, и все дела: быстро, просто, нарядно, вкусно. А что делать с салатами-закусками? Более того - что делать с традиционным "Оливье"? Если не тазик, то хотя бы салатник должен появиться на столе! В общем, вы же понимаете, что выход всегда есть? Предлагаю вам рецепт постного "Оливье".
Конечно, это не то же самое, что готовила на праздники ваша мама и чем угощала вас крестная, однако, в условиях запрета на "докторскую" колбасу и куриные яйца, получается очень даже неплохо! Повторюсь - не ожидайте от этого блюда сверх-ощущений и супер-впечатлений. Тех, кому ведом вкус настоящего "Оливье", не проведешь, но в качестве символа новогоднего стола оно выходит весьма неплохо. Скажем, это просто постный овощной салат, заправленный растительным майонезом, и это уже неплохо.
Ингредиенты:
1 крупная морковь(2 небольшие);
2 крупные картофелины;
2 небольших соленых огурца;
1 свежий огурец;
1/2 банки консервированного горошка;
1 небольшая луковица;
1 яблоко;
1 ст. л. горчицы в зернах;
1 ч. л. бальзамического уксуса;
соль, перец по вкусу;
примерно 60 мл растительного масла.
Приготовление:
Отвариваем морковь и картофель, остужаем, очищаем, нарезаем кубиками.
Картофель нарезаем небольшими кубиками. Морковь измельчаем кубиками чуть меньшего размера.
Примерно так же нарезаем соленые огурцы. И свежие.
В миску выкладываем все нарезанные компоненты, добавляем лук мелкими-мелкими кубиками, вкладываем зеленый горошек.
Яблоко очищаем, удаляем сердцевину. Выкладываем в чашу блендера, добавляем уксус, соль, горчицу. Пюрируем до однородности.
Тонкой струйкой вливая масло, продолжаем работать блендером. Такой густой майонез, как магазинный, у меня никогда не получался, но, может, я просто плохо пробовала? В общем, я останавливаюсь примерно на 60 мл масла, меня консистенция устраивает.
Заправляем салат, добавляем соль и перец по вкусу.
Перемешиваем и подаем!
Салаты
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Вегетарианский "Оливье"
Оригинал izuminka.net
Из выпуска от 27-12-2016 рассылки Лучшие рецепты от кулинарного блога "Изюминка" Автор:
Комментировать( 4 )
Это не "Оливье", все что угодно,но не "Оливье"!!!!
01
Нормальный > без яиц, яблоко прекрасно заменяет докторскую колбаску. А вот рыбку православные не вкушают в последнюю неделю Рождественского поста!
Как Зажопинск Москвой не называй,он от этого Москвой не станет,так и с вашим
салатом ??
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