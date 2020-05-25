Салат простой и домашний. Несмотря на свою простоту и малое количество ингредиентов салат получился очень вкусным. Рис сочный, пропитанный лёгким и ароматным плавленым сыром.

Сыр в салате играет роль соуса и заменяет стандартный майонез или сметану. Лосось придаёт салату сытность. Маленькие кубики лука добавляют салату хрусткость и кислинку. Грецкие орехи можно не класть, но с ними салат становится более интересным на вкус. От того, какой рис используется, зависит вкус салата. С длиннозёрным рисом салат будет более жёстким. С полукруглым кубанским салат получается более сочным, но он хуже держит форму и расплывается.

СОСТАВ

На 4-5 порций 350г варёного риса, 100г плавленого сыра в ванночке, 1 банка лосося (кеты, горбуши) в собственном соку, 1 очень маленькая луковица (40г), 0,5 стакана грецких орехов (50г), яблочный или винный уксус

Лук нарезать как можно мельче.

Залить 4~6% уксусом и оставить на время варки риса.

Отварить 100 граммов полукруглого или 120г длиннозёрного риса в солёной воде. Откинуть рис на дуршлаг. Нужно, чтобы вода стекла как можно лучше.

В тёплый рис вмешать плавленый сыр.

От теплоты сыр размякнет и хорошо распределится в рисе.

Сырный рис остудить до комнатной температуры.

Рыбу вынуть из банки, выбрать из неё кости и поломать на небольшие кусочки.

С лука слить уксус и вмешать его в рыбу. Собрать салат слоями - рис, рыба, рис.

Сверху посыпать порубленными грецкими орехами. Для более летнего вкуса салата первым слоем можно уложить нарезанный садовый салат.