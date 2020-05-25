Салат простой и домашний. Несмотря на свою простоту и малое количество ингредиентов салат получился очень вкусным. Рис сочный, пропитанный лёгким и ароматным плавленым сыром.
Сыр в салате играет роль соуса и заменяет стандартный майонез или сметану. Лосось придаёт салату сытность. Маленькие кубики лука добавляют салату хрусткость и кислинку. Грецкие орехи можно не класть, но с ними салат становится более интересным на вкус. От того, какой рис используется, зависит вкус салата. С длиннозёрным рисом салат будет более жёстким. С полукруглым кубанским салат получается более сочным, но он хуже держит форму и расплывается.
СОСТАВ
На 4-5 порций 350г варёного риса, 100г плавленого сыра в ванночке, 1 банка лосося (кеты, горбуши) в собственном соку, 1 очень маленькая луковица (40г), 0,5 стакана грецких орехов (50г), яблочный или винный уксус
Лук нарезать как можно мельче.
Залить 4~6% уксусом и оставить на время варки риса.
Отварить 100 граммов полукруглого или 120г длиннозёрного риса в солёной воде. Откинуть рис на дуршлаг. Нужно, чтобы вода стекла как можно лучше.
В тёплый рис вмешать плавленый сыр.
От теплоты сыр размякнет и хорошо распределится в рисе.
Сырный рис остудить до комнатной температуры.
Рыбу вынуть из банки, выбрать из неё кости и поломать на небольшие кусочки.
С лука слить уксус и вмешать его в рыбу. Собрать салат слоями - рис, рыба, рис.
Сверху посыпать порубленными грецкими орехами. Для более летнего вкуса салата первым слоем можно уложить нарезанный садовый салат.
Салаты
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Cалат с рисом и лососем
Из выпуска от 25-05-2020 рассылки Хорошая кухня Автор:
Комментировать( 4 )
А куда девать грецкие орехи 0,5 стакана ?
Откуда на картинке огурцы в салате и где слои???
Откуда на картинке огурцы в салате и где слои???
Вопрос по существу. Вообще во всех этих рецептах меня удивляет такое неряшливое отношение к собственному тексту, ребята, ведь это еда. Нельзя смешивать все подряд. Хоть она и смешается в желудке. Но это второй этап. А на первом будьте хотя-бы аккуратнее и точнее. Потому что после такого
" рецепта" хочется вообще покинуть эту страницу и отписаться от нее. Конечно, есть нормальные рецепты и нормальные люди, которые их пишут. Модераторы! А вы что там спите на ходу? Вы читаете вообще все эти тексты, проверяете их или спите на ходу?За что свой хлеб едите? За такую же неряшливую как этот рецепт работу?
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